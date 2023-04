Lecce, Blin: “Dobbiamo andare in campo senza paura. Non vinciamo perché…”

GARA - "Abbiamo iniziato bene la partita nei primi 20 minuti, poi è stato più difficile anche se non abbiamo concesso occasioni. Queste gare si giocano sugli episodi e perdere su rigore ci fa male. Dobbiamo tornare ad allenarci a testa alta, per superare questo periodo difficile. Dobbiamo trovare nuove soluzioni ma ci mancano le prestazioni di squadra. A inizio campionato facevamo meglio, se non facciamo gol non è colpa degli attaccanti. Dobbiamo lavorare con il giusto spirito e trovare soluzioni per vincere le partite", le parole di Blin riprese da TMW.

PROBLEMA - "Dobbiamo stare insieme e restare uniti, senza pensare alle prestazioni e guardare gli altri. Non dobbiamo avere la pressione di dover vincere per forza, fino a febbraio abbiamo fatto bene perché entravamo in campo senza pensare, ora pensiamo di più al risultato perché mancano poche partite e vogliamo la salvezza. +8 sulla terzultima? Come ho detto è pericoloso pensare agli altri, ti metti in testa che devi vincere per forza. Siamo una squadra giovane che deve giocare senza pensare. Dobbiamo andare in campo senza paura".