Lecce, Blin: “Dobbiamo togliere pressione. Salvezza? Siamo sul pezzo”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Lecce Alexis Blin ha fatto il punto sul momento della squadra salentina in campionato. Tra vittoria che manca da tempo e la corsa salvezza.

MOMENTO - "Siamo pronti a lottare, come abbiamo sempre fatto da inizio anno. Secondo me le ultime tre prestazioni sono state più che incoraggianti nonostante abbiamo preso soltanto un punto. Con la Samp avremmo meritato di vincere e a Milano abbiamo sfiorato il vantaggio", ha detto il giocatore giallorosso.

BARONI - Sui consigli di mister Baroni: "Qualche tempo fa abbiamo avuto qualche difficoltà, ma in queste ultime tre partite ci sono stati segnali positivi: dobbiamo ripartire da qui. Cosa ci dice il tecnico? Dobbiamo difendere meglio, ma noi siamo una delle poche squadre a non aver mai preso più di due gol in una partita. In chiave salvezza questa è una delle cose più importanti".