Lecce, Corvino: “Con D’Aversa fidanzamento mancato da giocatore. Ora nuovo ciclo”

C'è grande entusiasmo in casa Leccedopo il debutto con tre punti in campionato e la vittoria sulla Lazio da record. I salentini, infatti, non avevano mai vinto all'esordio in Serie A nella prima gara della stagione e nel weekend è stata scritta la storia. A Sportitalia, il Direttore Generale dell'Area Tecnica dei giallorossi Pantaleo Corvino ha avuto modo di parlare del match ma anche in generale della gestione della società e della programmazione.