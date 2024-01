Lecce, Gendrey: “Corvino ha fatto bene a prendermi. Lazio? Senza paura”

Intervistato dai canali ufficiali del Lecce, il difensore francese Gendrey ha parlato a 360° della sua esperienza in Salento e dell'imminente sfida contro la Lazio. "Sono contento di aver segnato col Lecce dopo tanto tempo, però non portare a casa i tre punti dopo una prestazione del genere è un peccato". Su Roberto D'Aversa, invece, il difensore del Lecce ha spiegato: "Il mister mi ha sempre dato fiducia, facendomi giocare tanto. Sul campo provo a fare il meglio per la squadra. Abbiamo raccolto 21 punti nel girone di andata, un buon bottino. In qualche partita, però, abbiamo lasciato qualche punto per strada". Su Corvino e il suo arrivo al Lecce: "Il direttore Corvino ha fatto molto bene. Mi ha preso dalla Serie B francese dandomi fiducia sin dall'inizio e penso che i francesi stiano facendo bene al Lecce. L'esultanza con Oudin? Lo scorso anno gli avevo fatto l'assist, ora ha ricambiato il favore". Sul rinnovo: "Mi sento bene a Lecce, così come mia moglie e mia figlia. Siamo fortunati ad essere qui e ad avere questo rapporto con la tifoseria". Infine, sull'imminente sfida alla Lazio: "Sarà difficile. È una squadra molto forte e giocarci contro è sempre complesso, soprattutto se fuori casa. Ma come fatto lo scorso anno in occasione del pareggio, dobbiamo scendere in campo concentrati e senza paura".