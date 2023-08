Lecce-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo oggi le due formazioni per la prima giornata di Serie A. Lecce e Lazio si sfidano alle 20:45.

Lecce-Lazio scenderanno in campo oggi, domenica 20 agosto 2023, per la prima giornata di Serie A. Appuntamento al Via del Mare per la gara tra la squadra di mister D'Aversa e quella di Sarri.

Lecce-Lazio, le ultime

Come per tutte le prime giornate che si rispettino, c'è grande attesa per vedere come le due squadre affronteranno l'impegno. Non solo ai fini del risultato ma anche per vedere all'opera i nuovi arrivati.