Lecce-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 12:30 per la 30esima giornata di Serie A. Lecce e Sampdoria si affrontano per una gara ad alto tasso emotivo e agonistico.

Lecce-Sampdoria si sfideranno oggi, domenica 16 aprile 2023 alle ore 12:30 per la gara della 30esima giornata di Serie A. Lunch match per salentini e blucerchiati in una partita molto sentita in chiave salvezza.

Lecce-Sampdoria, le ultime I padroni di casa del Lecce non stanno affrontando un momento di risultati ottimale e sperano di tornare a fare punti proprio in questa gara delicata contro la Sampdoria. Mister Baroni dovrebbe affidarsi a Colombo in attacco con Strefezza e Di Francesco ai lati. Spazio in mezzo a capitano Hjulmand, Maleh e Blin.

Nella Samp di Stankovic Gabbiadini in attacco con Djuricic e Cuisance appena dietro. I blucerchiato cercheranno i tre punti per provare ad alimentare le chance di salvezza.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Lecce e Sampdoria andrà in scena, come detto, oggi domenica 16 aprile 2023 alle 12:30 allo stadio Via del Mare. La gara, valida per la 30esima giornata di Serie A, potrà essere seguita in diverse modalità.

Il lunch match di campionato potrà essere visto in diretta e streaming con DAZN sia sulle moderne smart tv (tramite app), che sulle televisioni non di ultima generazione. In questo secondo caso, gli utenti dovranno collegare il proprio televisore a uno dei seguenti dispositivi: PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match in questione è verrà trasmesso anche su Sky, nello specifico su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.