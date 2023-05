Lecce-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 12:30 per il lunch match della 36esima giornata di Serie A. Lecce e Spezia si daranno battaglia.

Redazione ITASportPress

Lecce-Spezia si gioca oggi, domenica 21 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 36esima giornata di Serie A. Match salvezza delicatissimo per le due squadre che cercano punti preziosi per la classifica.

Lecce-Spezie, le ultime Classifica alla mano, a tre gare dal termine il Lecceè a +2 dallo Spezia, terzultimo a 30 punti come il Verona. Ecco perché la sfida di oggi è assolutamente importante per la salvezza.

Al Via del Mare la squadra di Baronidovrebbe affidarsi a Falcone tra i pali. Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa. Centrocampo con Gonzalez, Blin e Oudin, reduce dalla doppietta alla Lazio. In avanti Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

Per quanto riguarda la formazione di Semplici, spazio a Dragowski in porta. Wisniewski, Ampadu e Nikolaou in difesa. Gyasi, Bourabia, Ekdal, Esposito e Reca a centrocampo. Attacco affidato a Nzola e Shomurodov.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match tra Lecce e Spezia è in programma, come detto, oggi domenica 21 maggio 2023 allo stadio Via del Mare di Lecce: calcio d'inizio previsto alle ore 12:30.

Il match sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di DAZN dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. In alternativa, la partita sarà trasmessa anche sul satellite sui canali tv Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). In streaming sempre con DAZN e Sky Go ma anche l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Nzola, Shomurodov. All. Semplici.