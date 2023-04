Lecce-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lecce e Udinese apriranno il turno di campionato del weekend, Appuntamento alle 18:30 odierne al Via del Mare.

Lecce-Udinese si daranno battaglia oggi, venerdì 28 aprile 2023 dalle 18:30 per la 32esima giornata di Serie A. Sarà la gara del Via del Mare ad aprire il tutno di campionato di questo weekend.

Lecce-Udinese, le ultime La formazione di casa del Leccedi mister Baronicerca il risultato pieno davanti al proprio pubblico dopo gli ultimi match che non sono andati come si sperava. Per farlo, i giallorossi dovrebbero affidarsi a Falcone tra i pali protetto da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa. In mezzo al campo ci saranno Blin, Hjulmand e Oudin. A formare, invece, il tridente offensivo Strefezza, Colombo e Banda che sembra favorito su Di Francesco.

Nell'Udinese di Sottil, invece, spazio a Silvestri tra i pali col terzetto difensivo composto da Becao, Bijol e Perez. In mezzo Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie con Pereyra più avanzato in sostegno di Beto.

Probaboli formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Lecce e Udinese andrà in scena, come detto, oggi venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18:30 per la 32esima giornata di Serie A.

Tifosi e appassionati potranno seguire la gara in tv e in streaming. La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, oltre che su Sky per ha abbonamento ad entrambe le emittenti. In streaming su Sky Go e Now.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.