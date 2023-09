Llama, Morimoto e…il Papu Gomez: Catania, quanti rientri in Italia

Come è inevitabile che sia, il ritorno del Papu Gomez in Italia genera un grande sorriso, misto a nostalgia, dalle parti di Catania. Sotto le pendici dell'Etna per tre stagioni (dal 2010 al 2013, prima del passaggio al Metalist), Gomez è uno di quei calciatori ormai iconici, che rappresentano Catania in Europa e nel mondo. Sì, in carriera il Papu Gomez ha senza dubbio vissuto anche altre parentesi più longeve e intense come quella a Bergamo con l'Atalanta (in cui ha giocato per sette stagioni ed è stato capitano), ma il legame con i colori rossazzurri è indelebile, un po' come il murales in suo onore dalle parti dello stadio "Massimino".