Milan-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan e Lazio si daranno battaglia sul campo di San Siro, oggi sabato 6 maggio alle 15 per la 34esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Milan-Lazio aprirà la 34esima giornata di Serie A. Si gioca a San Siro, oggi sabato 6 maggio, alle 15 tra rossoneri di Pioli e biancocelesti di Sarri per un big match dal sapore posti Champions.

Milan-Lazio, le ultime Il Milanper rientrare, almeno momentaneamente, tra le prime quattro in classifica, posto che varrebbe l'accesso alla prossima Champions League. Lazio per difendere la seconda posizione in classifica.

Nei rossoneri di Pioli spazio a Giroud di punta con Messias, Bennacer e Leao alle sue spalle. Tonali e Krunic in mezzo al campo. In difesa, davanti al solito Maignan, ci saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

I biancocelesti di Sarri potrebbero affidarsi a Immobile punta centrale con Pedro e Felipe Anderson ai lati. Panchina iniziale, forse, per Zaccagni. In mezzo al campo Milinkovic-Savic con Basic e Marcos Antonio. In difesa Provedel in porta con Marusic, Casale, l'ex Romagnoli e Hysaj.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Milan-Lazio si giocherà, come detto, oggi sabato 6 maggio 2023 a San Siro. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00.

Il big match di San Siro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, scaricando l'app su smart tv compatibile, o in alternativa su console di gioco come PlayStation e Xbox, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.