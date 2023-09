Milan, Leao sull’Arabia Saudita: “Non mi interessa, non è il momento”

Intervistato dal quotidiano 'GQ Portugal', Rafael Leao ha parlato del suo momento al Milan. Tra gli altri temi, l'esterno offensivo portoghese dei rossoneri ha anche snobbato l'Arabia Saudita. "Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. Per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni, per esempio" - ha dichiarato il numero 10 del Milan.