Mourinho deferito per frasi offensive all’arbitro Chiffi

Dopo le parole offensive all'arbitro, lo Special One è stato deferito. Potrebbe patteggiare.

La procura della Figc ha deferito José Mourinho dopo l'inchiesta aperta in seguito alle frasi offensive pronunciate dal tecnico della Roma contro l'arbitro Daniele Chiffi .

Lo Special One aveva definito il direttore di gara "il più scarso mai incontrato nella mia carriera". Tra l’altro, lo stesso allenatore portoghese aveva anche detto di aver registrato i colloqui con gli ufficiali di gara "per tutelarsi". Mourinho, già recidivo, potrebbe patteggiare e avere una ammenda.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda. Il rapporto tra il tecnico e gli arbitri italiani si conferma, come sempre, decisamente teso e scoppiettante. Una notizia comunque che non rovina le sensazioni nell'ambiente giallorosso dopo la conquista della finale di Europa League che la Roma giocherà contro il Siviglia.