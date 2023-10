Mourinho ha le idee chiare: “Ora c’è la Roma, ma in futuro andrò in Arabia”

L'allenatore ha dato la precedenza alla Roma, ma in futuro ne è certo: "Allenerò in Arabia Saudita. Non so quando, ma prima o poi accadrà"

Redazione ITASportPress

José Mourinho ha deciso, in futuro andrà ad allenare in Arabia Saudita. Nessun dubbio. Quanto sia "lontana" la nozione di futuro intesa dall'allenatore è ancora da scoprire, ma ciò che è certa è l'apertura totale verso il Medio Oriente. Lo "Special One" aveva ricevuto un'offerta irrinunciabile la scorsa estate, rifiutata solo per rispetto alla Roma. E nella sua intervista al programma arabo elhekayashow c'è spazio anche per i giallorossi...