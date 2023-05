Muriel fa 100 in Serie A: “Ci tenevo. Mio gol? Lo dedico a…”

C'è anche lo zampino di Luis Muriel nella vittoria dell' Atalanta per 3-2 contro lo Spezia nel turno infrasettimanale di campionato. Una rete importante non solo per la squadra ma anche a livello personale dato che il colombiano ha così raggiunto i 100 gol in Serie A.

Ancora sulla corsa all'Europa e alla Champions della sua Atalanta , Muriel ha aggiunto: "Cosa abbiamo in più rispetto alle rivali? La voglia di arrivare e di essere lì. Abbiamo tutto da guadagnare, questo può essere un vantaggio per noi e ci può dare una spinta".

A livello personale poi: "100 gol in A? Lo cercavo da tanto e per me è molto importante specie perché ha aiutato la squadra. La dedica? Lo dedico alla mia bambina che come sapete è arrivata da pochi giorni. Ho ringraziato Dio, per aver potuto dedicare a lei il gol".