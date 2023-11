Napoli, Garcia saluta: “Lo immaginavo diverso. Grazie e in bocca al lupo”

ILMESSAGGIO: "Non era in questo modo che speravo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. Mi rivolgo a loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra a cui va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato ed in Champions League". L'allenatore ha commentato con un tono freddo l'accaduto. Al primo posto, però, c'è sempre il Napoli ed i suoi sostenitori nella sua risposta. Sintomo che nonostante l'esito sia stato negativo, l'avventura partenopea si è rivelata comunque importante per Rudi Garcia. Ora è l'ora (di nuovo) di Walter Mazzarri.