Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La notizia della giornata in casa Napoli è la prima stagionale da titolare di Khvicha Kvaratskhelia, assente per infortunio a Frosinone e entrato nella ripresa contro il Sassuolo. A fargli posto dovrebbe essere Raspadori, con Politano a completare il tridente con Osimhen. In campo anche il resto della formazione tipo con Rrahmani e Juan Jesus in difesa davanti a Meret, a destra Di Lorenzo, a sinistra consueto ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Sarri viaggia invece verso la conferma della squadra battuta dal Genoa. Casale e Romagnoli, che festeggiano la chiamata in nazionale, formeranno la consueta coppia centrale con Lazzari e Marusic sulle fasce. In dubbio l'ex Hysaj per un'infiammazione al tendine d'Achille. Fiducia anche a Kamada, alla terza da titolare su tre sul centrodestra della mediana con Luis Alberto opposto e Cataldi in regia. Felipe Anderson e Zaccagni, anch'egli fresco di chiamata nella nuova Italia di Spalletti, formeranno il tridente con Immobile.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Napoli e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico sabato 2 settembre 2023 alle ore 20:45. Gli appassionati di calcio e i tifosi delle due formazioni potranno assistere alla sfida anche dalla tv.

La partita verrà infatti trasmessa in esclusiva da DAZN in tv e streaming. Per seguire il match sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky potranno invece seguire la partita sulla propria tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q attraverso il canale Zona DAZN 1 (numero 214 del satellite), attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: R. Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.