Napoli-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli e Verona si sfidano oggi in campionato. Squadre in campo oggi alle 18 per la 30esima giornata di Serie A.

Napoli-Verona scenderanno in campo oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. Match importante al Maradona tra la capolista e l'Hellas che cerca punti in chiave salvezza.

Napoli-Verona, le ultime Con la partita di Champions League dei quarti di finale di ritorno ormai alle porte, possibile vedere il Napoli di Spalletti fare qualche cambio rispetto alla formazione tipo. Con Osimhen recuperato ma non in campo da titolare, possibile un attacco con Politano, Raspadori e Zerbin a completare il tridente. Anguissa, squalificato in Coppa, ci sarà. Con lui Elmas e Gaetano. In difesa davanti a Meret, conferma per Di Lorenzo con Ostigard, Kim e Olivera.

Il Veronacerca punti e lo farà con Djuric di punta con Ngonge e Lasagna alle sue spalle. Duda e Tameze i mediani con Faraoni e Depaoli sulle corsi esterne. Terzetto di difesa davanti a Montipò formato da Dawidowicz, Hien e Ceccherini.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Napoli e Verona si giocherà, come detto, oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A.

Per vedere la partita odierna delle due formazioni lo si potrà fare in diretta tv e streaming con DAZN. Per seguire la sfida servirà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Un'altra soluzione, prevede l'uso del TIMVISION Box.

Attivando Zona DAZN, inoltre, chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà vedere Napoli-Verona in tv sul canale 214 del decoder di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Gaetano, Elmas; Politano, Raspadori, Zerbin.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni.