Nato ‘Lecce Club Parlamento 1985’. Sticchi Damiani: “Bellissima iniziativa”

La nota «L'associazione `Lecce Club Parlamento 1985´ promossa dai parlamentari salentini On. Andrea Caroppo (FI), On. Saverio Congedo (Fdi), On. Salvatore Di Mattina (Lega), On. Leonardo Donno (M5S), Sen. Roberto Marti (Lega), On. Claudio Stefanazzi (PD), Sen. Antonio Trevisi (M5S), non ha fine di lucro - si legge in una nota - e prende il nome dall'anno della prima storica promozione del Lecce nella massima serie del campionato italiano, e cioè `1985´, proprio in considerazione dell'importanza che ne è derivata per il Salento e per la Puglia non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale, economico e di promozione del territorio». Come riporta l'agenzia La Presse il `Lecce Club Parlamento 1985´ - di cui possono fare parte parlamentari, esponenti di governo, ex parlamentari, dipendenti e collaboratori del Parlamento, della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri in servizio o in quiescenza - persegue, come si legge nel suo statuto, «la finalità di promuovere la passione sportiva per il Lecce Calcio e di promuovere attraverso la presenza del Lecce Calcio nelle massime serie calcistiche italiane lo sviluppo sociale, economico e turistico del Salento e promuovere eventi per mantenere vivi i valori dello sport».