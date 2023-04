Parolo attacca l’Inter: “Se non senti il senso di appartenenza…”

"Sembra che in questo momento la società e l'allenatore non riescano a far pesare ai giocatori qual è l'obiettivo in campionato", ha detto l'ex centrocampista. "In Champions è facile accendersi per i giocatori, è una vetrina per tutti. Il giocatore è un'azienda individuale, in questo momento pensano solo a mettersi in mostra in Champions. Se non senti il senso di appartenenza, pensi solo a metterti in mostra per te stesso. Il giocatore è così. Il compito di società e allenatore è far pesare che sei l'Inter. In questo momento è questo quello che sta succedendo all'Inter".