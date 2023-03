Roma, silenzio stampa per due partite dopo squalifica di Mourinho

Immediata la risposta della Roma in merito alla squalifica di Josè Mourinho, per due giornate con l'attuazione del silenzio stampa. La dirigenza giallorossa, infatti, ha imposto il veto di parlare ai media a giocatori e staff per la sanzione comminata al proprio tecnico. Il tutto risale alla precedente sfida contro la Cremonese da cui Paulo Dybala e compagni sono usciti sconfitti, con l'allenatore lusitano che ha avuto qualche parola di troppo all'indirizzo del quarto uomo Marco Serra.