Sabatini: “Sampdoria? Una tragedia, un lutto per il calcio nazionale”

Il commento dell'ex dirigente blucerchiato sulla situazione della squadra tra campo e vicende societarie.

"Il calcio è una tragedia. Quello che sta succedendo alla Sampdoriaè una tragedia e la vivo come tale". Sono state queste alcune delle parole di Walter Sabatini a Telenord in occasione della presentazione del suo libro riportata da Sampnews24. L'ex dirigente ha parlato del momento del club blucerchiato tra campo e questioni societarie che in questa annata non hanno dato un attimo di tregua a tutto l'ambiente.

"Con grande dolore. La Sampdoria non può fare una stagione del genere e retrocedere in questo modo. Le motivazioni sono chiare, c’è stato un vuoto societario, un allontanamento di tutti tranne che dei tifosi che loro di ci sono sempre e sono incrollabili. La squadra era alla deriva sebbene per un attimo sembrava cercasse di affrontare le partite. La Sampdoria in Serie B è un lutto per il calcio. Non solo per il 50% di Genova", ha aggiunto ancora Sabatini.

Sulla situazione precipitata: "Non ci pensavo proprio, Ferrero ha i suoi limiti. Ma era stato furbo ad affidare la gestione sportiva ad altri. Aveva una bilancia pagamenti positiva perché il mercato teneva a posto i costi, con entrate e uscite di segno attivo. Non c’è mai stata opulenza. È un lutto per il calcio nazionale quello che sta succedendo alla Sampdoria".