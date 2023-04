Sampdoria, Amione: “Non dobbiamo mollare. Nazionale italiana? Ci penso”

Il difensore blucerchiato ha parlato del momento dei suoi dopo il pari, con suo gol, contro lo Spezia in campionato.

Bruno Amione, difensore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro lo Spezia per 1-1 e andato in scena a Marassi sabato sera. Un punto che, purtroppo, non serve a molto ai blucerchiati chiamati ora ad un compito davvero difficilissimo per sperare nella permanenza nella massima serie.

Del momento della aquadra di Stankovic ha parlato a DAZN proprio il centrale doriano, in gol, nella notte del Ferraris: "Il mio gol? Lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina e ai tifosi che sono venuti a vedere la partita".

Amione ha spiegato le sensazioni della squadra in chiave salvezza: "La situazione è difficile ma non dobbiamo mollare andando avanti per la nostra strada". Su Stankovic: "Il mister è molto esigente e chiede di spingere forte negli allenamenti".

Un passaggio personale anche in chiave Nazionale Azzurra: "Se ci penso? Sì, penso alla convocazione. Vediamo cosa succede. Se ho sentito Mancini? No, non è arrivato ancora niente".