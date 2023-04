Sampdoria, confronto Stankovic-Lanna-Baldini: cosa si sono detti

Difficile fare programmi ma appare evidente che la salvezza della squadra di Genova non dipenda più solo dai risultati di Gabbiadini e compagni. Al momento, dal confronto andato in atto si è giunti alla conclusione di provare ad affrontare al meglio i prossimi due scontri diretti contro Lecce, in trasferta, e Spezia, in casa. La speranza è di portare a casa sei punti e, poi, di fare dei calcoli.