Sampdoria, ex membro CdA: “Vedo ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà”

RAPPORTO - Dopo aver parlato di mercato, questioni legate alla cessione quando lui era ancora nel CdA, Praga ha spiegato quale sia il rapporto, secondo lui, tra l'attuale Consiglio e la proprietà: "Questa differenza di vedute tra il consiglio di amministrazione e il proprietario può anche esporre il CdA a delle ripercussioni. La proprietà dovrebbe rendersi conto che bisogna salvare il salvabile. Si parte parlando del titolo sportivo che interessa ai tifosi, ma non si può dimenticare che ci sono in ballo gli interessi dei lavori che non guadagnano milioni all’anno come i calciatori, che ci sono gli interessi dei creditori che magari sono piccole aziende e fornitori, si mette in crisi anche il Comune di Genova. Ci vorrebbe un atto di responsabilità che non colgo da parte di Ferrero. Vedo una ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà nei confronti del CdA ".

SCENARIO - "Si cerca di tenere in scacco un CdA che si è preso sulle spalle una responsabilità importante. Credo che sia veramente stressante per tutti loro questo periodo di tempo, è una situazione complessa, complicata, nella quale la proprietà sembra sia una antagonista. La proprietà dovrebbe sostituire il CdA se non fosse d’accordo, non lo fa perché è consapevole che il tavolo salterebbe immediatamente. Questo CdA ha una reputazione e una credibilità con professionalità rilevanti. Si utilizza un CdA per mantenere la situazione, ma gli si fa la guerra contro. Sfilare la Sampdoria a Ferrero? Il tema poi si complica con la questione Trust di cui non conosciamo il regolamento di funzione. Francamente la proprietà non si può trasferire perché è imbozzolata nel trust e non se ne esce. Sostanzialmente per i creditori dei concordati Ferrero quanto valgono le azioni della Sampdoria oggi? Zero".