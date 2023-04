Sampdoria, contro la Fiorentina ci si affida ad un “talismano”…

Sfida importante per la Samp contro la Viola. Stankovic potrebbe affidarsi ad un "talismano" in zona gol...

Senza un pilastro difensivo ma con una "speranza" per l'attacco. La Sampdoria si prepara alla gara contro la Fiorentina per la 32esima giornata di Serie A e lo fa affidandosi ad un dato statistico che riguarda Fabio Quagliarella .

Potrebbe essere l'attaccante blucerchiato il talismano di mister Stankovic. Il giocatore rappresenta un incubo per la Fiorentina. Infatti, i numeri messi in evidenza da Opta in vista del match in programma domenica 30 aprile al Franchi, vedono l'esperto bomber vantare statistiche non indifferenti.