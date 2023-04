Sampdoria, contro lo Spezia Stankovic con una “doppia” strategia

In vista della gara delicatissima di campionato contro lo Spezia, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic potrebbe attuare delle mosse importanti.

Una gara da non sbagliare e dalla quale uscire fuori dal campo con i tre punti. La Sampdoriasi prepara al match contro lo Spezia in campionato previsto sabato sera alle 20:45 per la 31esima giornata. Mister Dejan Stankovic vuole ripartire dalle cose positive viste contro il Lecce ed in particolare dal secondo tempo giocato con maggiore convinzione e voglia di pungere.

L'obiettivo è mettere da parte una prima frazione di gioco deludente e ripartire, appunto, da quanto visto nella ripresa e proporlo anche con gli Aquilotti. Ecco perché il tecnico pare intenzionato ad optare per la "doppia" strategia già vista nell'ultima sfida. Una sorta di doppio modulo con cui i blucerchiati si sono disposti in fase difensiva e in fase offensiva.

Sarà un 5-3-1-1 in fase difensiva dove gli esterni di centrocampo saranno bassi e quasi sulla linea della difesa per rendere tutto il pacchetto più solito, ma poi, una volta presa palla, via alla trasformazione con il passaggio al 4-2-3-1 in fase offensiva ma senza perdere il giusto equilibrio.