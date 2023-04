Sampdoria-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sampdoria-Cremonese scenderanno in campo oggi, sabato 8 aprile, alle 16:30 per la 29esima giornata di Serie A. Gara importantissima per entrambe le squadre: un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Sampdoria-Cremonese, le ultime

Gara importantissima per la Sampdoria, così come per la Cremonese. I padroni di casa di Stankovic si affideranno a Gabbiadini in attacco con Djuricic e Cuisance in supporto. Muscoli in mezzo al campo con Rincon e Winks e attensione a Leris e Augello come esterni. Attenzione anche al possibile inserimento di Lammers in avanti. In questo caso Cuisance andrebbe a giocare in mezzo al campo al posto di Rincon. Dubbio in porta tra Turk e Ravaglia. Torna Nuytinck in difesa.