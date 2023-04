Sampdoria, Pasqua blucerchiata al Gaslini: il gesto della squadra per i bambini

La squadra blucerchiata ha regalato uova, foto e sorrisi ai bambini del noto Istituto Gaslini come capita ormai tutti gli anni in vista della Pasqua.

"Un autografo, un sorriso, una foto ricordo, una carezza. E l’immancabile consegna di centinaia di uova di cioccolato blucerchiate. La tradizionale visita della Sampdoria all’Istituto “Gaslini” è tutto questo ma non solo. È soprattutto regalare pochi attimi di gioia e serenità ai bimbi che soffrono e che nell’ospedale pediatrico genovese stanno giocando partite molto più importanti di quelle di un campionato di calcio". Questo quanto si legge nel comunicato della Sampdoria dopo la visita di Gabbiadini e compagni all'Istituto Gaslini per "la Pasqua blucerchiata".

I giocatori si sono presentati per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati. Nel comunicato presente sul sito si legge ancora: "Come dal 1978 a questa parte e finalmente al gran completo dopo la pandemia del 2020, la società blucerchiata non è voluta mancare all’appuntamento con gli auguri di Pasqua ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.Il presidente Marco Lanna, mister Dejan Stankovic e i calciatori doriani sono stati accolti con il consueto calore dal direttore generale Renato Botti e da tutto il personale della struttura, visitando divisi in tre gruppi i reparti di Neuro-Gastroenterologia, Neurochirurgia, Reumatologia, Pneumologia, Clinica Pediatrica, Chirurgia e Ortopedia".