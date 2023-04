Sampdoria, un record di Djuricic non è passato inosservato…

Un bel traguardo con la maglia blucerchiata della Samp per il centrocampista omaggiato anche dalla Federcalcio del suo Paese.

Avrebbe sicuramente preferito festeggiare questo importante traguardo con la Sampdoria con un risultato positivo, ma Filip Djuricic può comunque essere molto contento di aver ottenuto 50 presenze con la divisa blucerchiata. Il calciatore, infatti, in occasione della partita disputata domenica contro la Roma , ha ottenuto questo importante record personale che lo ha visto ricevere complimenti illustri non solo dal proprio club ma anche dalla Federcalcio serba.

Infatti, sui profili social della Federazione del suo Paese è possibile leggere in un post i complimenti rivoli al trequartista. "50 partite con la maglia della Sampdoria", questo il messaggio pubblicato sui canali social dalla Federcalcio serba. Nei commenti anche l'immediata risposta del profilo del club ligure con tanto di applausi rivolti al proprio tesserato.

La speranza del giocatore è di poter proseguire e fare bene con questa divisa cercando, possibilmente, di dare una mano per raggiungere la salvezza in questa stagione. Staremo a vedere come andrà.