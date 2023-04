Sampdoria, Jesé: “Gol importante ma che vale poco. Futuro? Rispetto club ma…”

Primo gol in blucerchiato per l'attaccante che contro il Lecce ha riportato il risultato sul pari.

Era una partita da non sbagliare e, possibilmente, da portare a casa col massimo bottino. La Sampdoria, però, non è riuscita a fare sua la partita delle 12:30 di domenica per la 30esima giornata di Serie A contro il Lecce andando a pareggiare 1-1. Alla marcatura di Ceesay ha risposto Jesé. Proprio l'attaccante blucerchiato ha commentato a DAZN il suo gol ma anche il momento della squadra di mister Stankovic.

Sulla partita col Lecce e il pareggio: "È un punto che vale poco è la realtà. Noi volevamo prendere i tre punti, anche continuando a lavorare la situazione è difficile. Ma non possiamo fare altro che lavorare per noi che per i nostri tifosi".

Jesé si è soffermato anche a livello personale: "Individualmente sono molto felice perché un gol per un attaccante è molto importante. Ma avrei preferito che quel gol avesse portato i tre punti che servivano alla squadra". E in ottica futura: "Difficile ora prendere una decisione, per rispetto del club darò il massimo fino alla fine della stagione. Poi avrò tempo di pensare. Il campionato italiano mi piace molto, ma non so cosa sarà del mio futuro".