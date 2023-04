Sampdoria, l’ex Flachi si arrende: “K.o. contro Cremonese ha tolto speranze salvezza”

Una situazione molto delicata sul campo e anche fuori quella che sta vivendo la Sampdoria che in campionato naviga all'ultima piazza dopo il k.o. interno contro la Cremonese nello scorso weekend. Le speranze salvezza, ormai, sembrano essere volate via e lo conferma anche l'ex attaccante Francesco Flachi che, di fatto, si arrende al verdetto del campo.

Parlando a Primocanale nel suo appuntamento 'La rovesciata di Flachi', l'ex blucerchiato ha detto: "La sconfitta con la Cremonese ha complicato la situazione, togliendo tantissima speranza di una salvezza già difficile da raggiungere prima. Una vittoria nello scontro diretto poteva portare entusiasmo anche in vista della trasferta difficile di Lecce. Con una vittoria non si poteva sapere cosa sarebbe potuto succedere e si sarebbe poi arrivati allo scontro diretto con lo Spezia giocandosela. Invece, la sconfitta ti ha levato tutte le speranze di rimanere in Serie A".

Staremo a vedere come la squadra blucerchiata di Stankovic affronterà le prossime due gare che restano delicatissime e che, fino a quando la matematica non dirà il contrario, saranno fondamentali per provare a ottenere la permanenza in A.