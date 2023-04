Sampdoria, novità per la cessione: contatti con “soggetti interessati”

Potrebbero esserci novità in casa blucerchiata sul fronte cessione. Le ultime in casa Sampdoria.

Il pari con lo Spezia e la contestazione. Il momento della Sampdorianon è assolutamente semplice, sia in campo che fuori. In attesa di conoscere le prossime mosse di Alessandro Barnaba, il CdA della società blucerchiata riprenderà i contatti con i soggetti che in passato avevano manifestato interesse nei confronti della società blucerchiata. È questa l’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, ripresa da diversi media vicini all'ambiente doriano, secondo cui i dirigenti vorrebbero tenere aperte più porte rispetto alla sola pista Barnaba.