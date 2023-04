Sampdoria, Ravaglia: “Emozione essere titolare. Salvezza? Alla nostra portata”

Il portiere della Sampdoria Nicola Ravaglia è tornato titolare dopo tanti anni e lo ha fatto nel match perso contro la Roma in campionato.

Avrebbe certamente preferito festeggiare il suo ritorno da titolare in campo con un altro risultato ma Nicola Ravaglia, portiere della Sampdoria, ha comunque fatto il suo con alcuni interventi importanti che hanno tenuto a galla fino all'ultimo la sua squadra contro la Roma. Intervistato da DAZN dopo il k.o. contro i giallorossi, l'estremo difensore ha spiegato le emozioni di tornare a giocare ma anche la sorpresa nell'apprendere che sarebbe toccato a lui e non a Turk, scendere in campo.