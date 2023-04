Sampdoria, Stankovic ha in programma faccia a faccia con un giocatore: di chi si tratta

La Sampdoria prepara la gara domenica contro la Roma ma il mister ha le idee chiare anche per la ripresa delle attività. In settimana previsto confronto con un giocatore.

Sabiriè ritornato dagli impegni con il Marocco con un po’ di influenza, un leggero attacco febbrile e un po’ di malessere generale. Ecco perché mister Dejan Stankovicha valutato che, in queste condizioni, il giocatore non prendesse parte alla trasferta della Sampdoria contro la Roma, con il match in programma domenica 2 aprile alle 18.