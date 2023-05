Sampdoria, Sabiri nella bufera per maglia regalata dopo k.o. con Fiorentina: “Ecco per chi era”

Attaccato e criticato per la "troppa confidenza" con quello che sarà il suo futuro pubblico del Franchi, Sabiri ha spiegato cosa è successo nel post gara di Fiorentina-Sampdoria.

Sono state ore di polemiche per il fantasista della Sampdoria , dalla prossima stagione alla Fiorentina, Abdelhamid Sabiri che, dopo la sconfitta dei blucerchiati al Franchi per 5-0, si è reso protagonista di un gesto che ha fatto storcere il naso a molti tifosi doriani.

Il marocchino, infatti, ha consegnato la sua maglia ad un tifoso. Un gesto che a molti non è piaciuto in quanto mostrava fin troppo "feeling" con i tifosi, ad oggi, ancora avversari, specie dopo un k.o. così pesante come quello subito dalla formazione ligure.