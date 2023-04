Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante per la 31esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Spezia. Squadre in campo a Marassi alle 20:45 per la gara salvezza.

Sampdoria-Spezia si sfidano oggi, sabato 22 aprile 2023 alle ore 20:45, per la 31esima giornata di Serie A. Vero e proprio match salvezza. Uno scontro diretto che potrebbe dire tanto sulla permanenza o meno delle due formazioni nel massimo campionato italiano.

Sampdoria-Spezia, le ultime I padroni di casa della Sampdoriadi Dejan Stankovic sono chiamati a cercare i tre punti per togliersi dall'ultimo posto in classifica. Per farlo, i blucerchiati dovrebbero affidarsi a Djuricic e Cuisance in supporto di Gabbiadini unica punta. Non è escluso l'utilizzo di Leris e Jesé in alternativa ad uno dei due dietro il centravanti. In mezzo al campo Zanoli, Winks, Rincon e Augello. In difesa davanti a Ravaglia, ormai preferito a Turk, ci saranno Gunter, Murillo e Amione.

Per quanto riguarda lo Spezia, invece, mister Semplici si affiderà a bomber Nzola per provare a pungere i blucerchiati. Con lui nel reparto avanzato ci saranno Gyasi e Maldini che agiranno nel tridente offensivo anche se più arretrati. In mezzo Bourabia, Ekdal e Agudelo. In difesa davanti a Dragowski in porta, ci saranno Amian, Wisniewski, Nikolaou e Reca.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Sampdoria e Spezia si giocherà, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 31esima giornata di Serie A. La sfida di Marassi potrà essere seguita dagli appassionati e dai tifosi anche in tv e in streaming.

Il match verrà dato su DAZN, piattaforma fruibile sia sulle moderne smart tv (tramite app), che sulle televisioni non di ultima generazione. Per quanto riguarda questa seconda opzione, gli utenti dovranno collegare il proprio televisore a uno dei seguenti dispositivi: PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Ma non solo. La gara di oggi tra blucerchiati e Spezia sarà visibile anche su Sky, nello specifico su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite), Sky Sport 4k (numero 21 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). In streaming anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Nzola, Maldini.