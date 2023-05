Sampdoria-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 18 fischio d'inizio del match del Ferraris tra Sampdoria e Torino, valida per la 33esima giornata di Serie A.

Sampdoria-Torino si gioca oggi, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18 per il turno infrasettimanale di Serie A. Gara che sarà molto sentita da parte dei padroni di casa dopo le vicende societarie e il risultato pesantissimo dell'ultimo turno (5-0 subito dalla Fiorentina).

Sampdoria-Torino, le ultime La Sampdoriaalla disperata ricerca di punti ma, soprattutto, di una ventata di orgoglio per chiudere a testa alta il campionato. La squadra blucerchiata di Stankovic si affiderà a Gabbiadini e Jesé Rodriguez in avanti con Cuisance che potrebbe agire appena dietro. In mezzo Zanoli, Rincon, Winks, Augello. In difesa davanti a Ravaglia toccherà a Gunter con Nuytinck e Amione.

Nel Torino di Juric grande voglia di continuare a fare bene. In avanti Miranchuk e Vlasic saranno a sostegno di Sanabria. A centrocampo Singo a destra, Ricci e Ilic in mezzo e Vojvoda sulla corsia opposta. Davanti a Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa ci saranno Gravillon, Schuurs, Buongiorno.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match tra Sampdoria e Torino è in programma, come detto, oggi mercoledì 3 maggio 2023 allo stadio Ferraris di Genova: calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale dalle smart tv o da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili in caso di tv di non ultima generazione. Ovviamente la gara potrà essere seguita in streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Per gli abbonati a DAZN e Sky anche su ZONA DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.