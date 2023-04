Sampdoria, una proposta d’acquisto nero su bianco: la situazione

Sono ore molto importanti in casa Sampdoria , non solo a livello sportivo con i risultati del campo ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda la vicenda cessione.

In tal senso, nelle ultime ore, si era parlato di nuovo di Alessandro Barnaba e della sua proposta di acquisto della Sampdoria per conto di Merlyn Advisors.

A quanto si apprende dai principali media informati sulla situazione blucerchiata, il finanziere romano si è dichiarato disponibile a fornire tutti i chiarimenti necessari al CdA della societù, agli advisor e al trustee, nonché alla Covisoc e alla FIGC. Ma c'è un dettaglio. Pare che Barnaba non abbia intenzione di incontrare Massimo Ferrero o per lo meno che non abbia intenzione di trattare con lui in modo diretto.