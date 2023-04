Serie A, Napoli-Salernitana verso slittamento alle 15:00 di domenica

Accolte le richieste del Comune di Napoli da parte della Lega Serie A, che in vista di uno scudetto tutto azzurro cercano e trovano orari più consoni. Giornate e momenti che permetteranno un maggior controllo alle autorità e conseguente mantenimento dell'ordine in città. Dunque, come rivelato da Il Mattino , il Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive) avrebbe deciso di spostare il match Napoli-Salernitana a domenica 30 maggio ore 15:00.

Ricordiamo che in occasione del derby campano vi sarà la possibilità per il Napoli di laurearsi Campione d'Italia solo in caso di vittoria e sconfitta della Lazio (seconda in classifica). Se la banda di Spalletti dovesse fallire domenica prossima, l'appuntamento scudetto slitterebbe direttamente a giovedì 4 maggio, per la trasferta contro l'Udinese (gara inizialmente prevista per martedì, successivamente spostata).