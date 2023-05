Spezia-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la sfida di Serie A della 35esima giornata. Al Picco sarà bella sfida tra Spezia e Milan.

Spezia-Milan scendono in campo oggi, sabato 13 maggio 2023, alle ore 18 per la 35esima giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di punti salvezza, ospiti per entrare in zona Champions dando proprio uno sguardo alla semifinale di Coppa in programma tra qualche giorno.

Spezia-Milan, le ultime Lo Spezia di mister Semplici deve trovare punti preziosi per mettere pressione al Verona che nello scorso turno lo ha superato lasciandolo al terzultimo posto, ovvero ipoteticamente retrocesso. Per farlo spazio a Verde, Gyasi e Nzola in attacco. Saranno Bourabia, Ekdal ed Esposito i centrocampisti. In difesa, davanti a Dragowski, invece, ci saranno Amian, Wisniewski, Ampadu e Nikolaou.

Potrebbe esserci un vasto turnover nel Milandi Pioli. Privo di Leao, il Diavolo si affiderà a Rebic, Brahim Diaz, Saelemaekers alle spalle di Origi. In mezzo non riposa Tonali che giocherà con Pobega. In difesa, invece, davanti a Maignan ci saranno Kalulu, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Spezia-Milan è in programma, come detto, per sabato 13 maggio 2023 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Calcio d'inizio fissato alle ore 18 per quella che sarà la 35esima giornata di Serie A.

La sfida tra le due squadre sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app dedicata, fruibile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Ovviamente in streaming anche su dispositivi mobili. Per gli abbonati sia a DAZN che a Sky la possibilità di vederla su Sky con ZONA DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Rebic, Brahim Diaz, Saelemaekers; Origi.