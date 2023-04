Verona-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Verona e Bologna si daranno battaglia al Bentegodi per l'anticipo del venerdì di Serie A dalle 20:45.

Verona-Bologna scenderanno in campo oggi, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20:45. La partita, valida per l'anticipo di Serie A della 31esima giornata, vedrà l'Hellas a caccia di punti salvezza e gli ospiti vogliosi di continuare a fare bene per difendere l'ottava piazza in classifica.

Verona-Bologna, le ultime Il Veronaha voglia di togliersi dalle zone bollenti della classifica e per farlo andrà a caccia dei tre punti. Per farlo, mister Zaffaroni si dovrebbe affidare a Duda e Lasagna alle spalle della boa centrale di punta Djuric. Faraoni, Tameze, Abildgaard e Depaoli dovrebbero comporre la linea a quattro in mezzo al campo. Davanti a Montipò spazio a Magnani, Hien e Ceccherini.

Nel Bologna di Thiago Motta ancora problemi in avanti dove sarà Sansone ad agire come punta. In mezzo al campo sarà Schouten a muoversi davanti alla difesa con Ferguson, Dominguez; Aebischer e Barrow a spostarsi più avanti e fare da collante tra centrocampo e l'attacco. In difesa, davanti a Skorupski ci saranno Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Verona e Bologna verrà giocata questa sera venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 31esima giornata di Serie A. La sfida potrà essere seguita in diretta tv e streaming in diverse modalità.

Il match di campionato tra Hellas e rossoblù potrà essere visto su DAZN: per vederla bisognerà scaricare l'apposita app su smart tv compatibile, console di gioco o dispositivi come Amazon Fire Stick, Apple TV o Google Chromecast. Ma non solo. Anche Sky darà modo di vedere la partita di campionato sul canale Sky Sport 251. In streaming, su dispositivi mobili oltre che con DAZN ci sarà modo di vedere la gara anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Duda; Djuric. All. Zaffaroni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten; Ferguson, Dominguez; Aebischer, Barrow; Sansone. All. Thiago Motta