Verona-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Appuntamento al Bentegodi per la gara tra Verona e Inter valida per la 33esima giornata di Serie A. In campo oggi alle 21.

Verona-Inter si giocherà questa sera, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21 per il turno infrasettimanale di Serie A della 33esima giornata. L'Hellas a caccia di punti salvezza, nerazzurri che vogliono rimanere nei primi quattro posti della classifica per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Verona-Inter, le ultime Hellas Verona a caccia di punti salvezza. La squadra di Zaffaroni si affiderà con ogni probabilità a Verdi in sostegno di Djuric prima punta. Alle loro spalle ci saranno Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic. Difesa con Montipò tra i pali e poker di difensori comporto da Faraoni, Magnani, Hien e Dawidowicz.

L'Interdi Inzaghi opterà per alcuni cambi considerando la gara del weekend ma anche, e soprattutto, il prossimo impegno in Champions League.

Possibile rotazione in ogni reparto. Handanovic in porta. D'Ambrosio, De Vrj e Acerbi in difesa. Dumfries e Dimarco sulle corsie, Mkhitaryan, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo con Dzeko titolare accanto a Lautaro Martinez e Lukaku inizialmente in panchina.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Verona e Inter si giocherà, come detto, questa sera mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21 per il turno infrasettimanale di Serie A.

Il match tra le due formazioni sarà trasmesso da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Gara visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

In streaming ovviamente con DAZN, ma anche con Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

VERONA (4-4-1-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi; Djuric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrj, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.