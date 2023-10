Verona, tensioni fuori dal Bentegodi: emessi 36 Daspo per i tifosi del Napoli

Scontri a Verona: 36 Daspo ai tifosi del Napoli

Come raccontato da diversi quotidiani locali, le tensioni tra le due tifoserie sarebbero iniziate poco dopo le 10 di oggi, sabato 21 ottobre. Durante quell'orario infatti, il centro città di Verona era molto affollato da buona parte della tifoseria del Napoli, arrivato in massa in città in vista dell'imminente impegno di Serie A tra il Verona di Marco Baroni e il Napoli di Rudi Garcia. Come raccontato in precedenza dunque, a causa degli scontri accaduti in Porta Nuova e zona Fiera, sono stati emessi diversi procedimenti amministrativi da parte della Questura locale all'indirizzo dei sostenitori azzurri.