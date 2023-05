Zenga: “Sampdoria, retrocedere può capitare ma quanto accade intorno è un macigno”

Momento difficile per la Sampdoria e anche l'ex Walter Zenga ha commentato quanto si vive nell'ambiente blucerchiato.

Altra sconfitta per la Sampdoriain campionato contro il Torino. Un k.o. che arriva dopo il pesantissimo 5-0 subito nel precedente turno contro la Fiorentina. A Sky Sport, Walter Zenga ha commentato il difficile momento blucerchiato, in campo e fuori.