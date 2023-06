Balata e il caso Lecco: “Serviva valutare proroga”

"Aspettiamo di acquisire tutta la documentazione presentata dal Lecco e che si esprimano gli organi federali che hanno la competenza per farlo. Le regole sono quelle, ma in questo caso va considerato un fatto: se i playoff di Serie C vengono fatti slittare di dieci giorni, probabilmente ci si sarebbe dovuti preoccupare delle società promosse come il Lecco, aiutandole nello sbrigare le pratiche per l’iscrizione o prorogando i termini della stessa". Questa la premessa riportata da La Gazzetta dello Sport del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata , a proposito del caso Lecco .

Il Lecco, come noto, rischia di non partecipare alla prossima Serie B per colpa di un ritardo di poche ore nell’iscrizione sulle autorizzazioni per lo stadio. Il Rigamonti-Ceppi, l’impianto di casa, non è a norma e per questa ragione il presidente Paolo Di Nunno aveva cercato un altro stadio trovando la soluzione nell’Euganeo di Padova. Peccato che i tempi tecnici fossero minimi tra il playoff contro il Foggia (il 18 giugno il ritorno della finale) e la scadenza per l'iscrezione fissata per due giorni dopo (il 20 giugno). Tutto a norma tranne lo stadio per il quale era necessario anche l'ok della Prefettura che è arrivato solo mercoledì mattina (21 giugno). Troppo tardi per archiviare senza problemi la pratica iscrizione.