Bari, Cheddira: “Pronti e concentrati per playoff. Reggina o Südtirol? Dico…”

Il Bari si prepara al playoff per la Serie A e attende di conoscere il suo avversario. Il commento dell'attaccante Cheddira.

Intervistato da Radio Bari dopo la gara contro il Genoa, ultima giornata di Serie B, l'attaccante del Bari Walid Cheddira ha commentato la sfida ma soprattutto cosa aspetta ai galletti in vista del playoff .

La formazione di mister Mignani dovrà affrontare nella prima gara una tra Reggina e Südtirol: "I playoff? Qualsiasi squadra è difficile da affrontare. La squadra che affronteremo sarà forte, ci prepareremo al meglio per questa grande sfida. Ci arriviamo grazie al lavoro che svolgiamo in settimana, siamo sempre pronti fisicamente e mentalmente. Ci prepareremo per queste finali e saremo super concentrati".