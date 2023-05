Bari-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 15 per la 35esima giornata di Serie B. Sarà spettacolo al San Nicola tra Bari e Cittadella.

Bari-Cittadella si giocherà oggi, lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie B. Appuntamento al San Nicola per la gara del torneo cadetto.

Bari-Cittadella, le ultime Il Bariper consolidare il terzo posto e, chissà, mettere pressione al Genoa secondo. Ospiti del Cittadella che, invece, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone bollenti della classifica.

I padroni di casa di mister Mignanisi affideranno Cheddira, Morachioli ed Esposito in avanti. In mezzo al campo spazio a Bellomo, Maita, Benedetti. In difesa, davanti a Caprile, ci saranno Pucino, Di Cesare, Zuzek, Ricci.

La squadra di Gorini, invece, opterà per piazzare Ambrosini alle spalle di Magrassi e Antonucci. In mezzo Pavan, Branca, Vita. Difesa con Kastrati tra i pali, Salvi, Perticone, Frare e Donnarumma.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Bari-Cittadella, valevole per la 35a giornata di Serie B 2022-2023, è in programma alle 15 al San Nicola di Bari e potrà essere seguita anche in diretta tv e streaming.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in televisione su Sky Sport (canale 253). Il match sarà visibile anche per gli abbonati a Helbiz Live e acquistabile in pay-per-view su OneFootball.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

BARI (4-3-3): Caprile; Pucino, Di Cesare, Zuzek, Ricci; Bellomo, Maita, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma; Pavan, Branca, Vita; Ambrosino; Magrassi, Antonucci. All. Gorini