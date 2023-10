Bari, Marino e Polito verso un nuovo inizio nel segno di Catania

Con l'addio di Michele Mignani da Bari, si aprono le porte per il ritorno in panchina di Pasquale Marino. Dopo aver allenato in tante prestigiose piazze italiane, l'allenatore siciliano con ogni probabilità ripartirà dalla Puglia alla guida dei biancorossi. L'obiettivo sarà uno: risalire la classifica e tentare il salto di categoria sfuggito lo scorso anno al Bari, sconfitto nella finale playoff contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Una missione certamente difficile per l'allenatore etneo, che dalle parti del "San Nicola" ritroverà Ciro Polito, uno dei suoi calciatori ai tempi del Catania. Questa volta però, Marino ritroverà l'ex portiere sotto un'altra veste: quella del direttore sportivo. I due si conoscono molto bene, ed è facile ipotizzare che il primo a spingere per una soluzione di questo tipo sia stato proprio il ds del Bari, legato a Marino da un grande passato in rossazzurro.