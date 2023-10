Bari, Marino: “Farà calcio aggressivo e propositivo. Non solo amarezze qui, col Catania…”

Dopo l'ufficialità delle scorse ore, Pasquale Marino è stato presentato in conferenza stampa, la prima da nuovo allenatore del Bari, club chiamato a risalire la classifica in Serie B dopo un difficile inizio di stagione. "Voglio fare un calcio aggressivo e propositivo, palleggiando e verticalizzando quando è il momento. Capisco che nell'ambiente ci sia un po' di delusione per il momento e che ci si aspettasse un allenatore che aveva vinto i campionati. Io però punto a far bene. Se si cambia allenatore vuol dire che le cose non stanno andando bene, sostituire un collega che ha fatto un grandissimo percorso fa aumentare le responsabilità. Questo accresce la voglia di lavorare. Quando si arriva ad una manciata di secondi dalla promozione rimangono scorie nei giocatori e nell'ambiente. Chi arriva si immedesima nel momento, è molto difficile far riprendere la strada giusta. Spetta a noi trascinare la gente". Infine, sull'avvio di stagione del Bari, Pasquale Marino ha dichiarato: "Qualcosa è successo e i giocatori non hanno espresso il massimo delle loro potenzialità. Ogni allenatore ha le proprie idee, devo cercare dei concetti per fare il calcio che ho sempre fatto. Cercheremo di dare l'abito giusto per sfruttare l'organico che abbiamo a disposizione. Il mio obiettivo è fare un calcio propositivo, cercando di mettere le mie conoscenze a disposizione dei ragazzi" - ha concluso l'allenatore. Poi sul fatto che ha subito due esoneri in passato perdendo col Bari, Marino ha risposto: "Si questo è vero ma a Bari ho anche vinto con il Vicenza e con il Catania 2-0..."