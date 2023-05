Cagliari-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la 37esima giornata di Serie B. Cagliari e Palermo si daranno battaglia oggi.

Redazione ITASportPress

Cagliari-Palermo si gioca oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. In Sardegna è big match molto sentito con i padroni di casa già certi di fare il playoff Serie A e gli ospiti che, invece, vogliono assicurarsi un posto.

Cagliari-Palermo, le ultime Il Cagliaridi Claudio Ranieri si affiderà a Radunovic tra i pali. Difesa da destra a sinistra formata da Zappa, Dossena, Goldaniga e Azzi. In mezzo al campo Nandez, Makoumbou e Deiola. Reparto avazanto con Mancosu sulla trequarti a sostegno di Lapadula e Prelec.

Corini per il suo Palermopunterà sul 3-5-2 con Soleri e Tutino di punta. In mezzo al campo Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala. In difesa davanti a Pigliacelli ci saranno Mateju, Nedelcearu e Marconi. Sarà importante per i rosanero trovare un risultato positivo per piazzarsi nel playoff.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Cagliari e Palermo scenderanno in campo, come detto, oggi sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. Match molto sentito e che vale tantissimo specie per gli ospiti che cercano un pass per il playoff.

Tifosi e appassionati potranno vedere la gara in diretta tv e streaming. Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a dare modo ai fan di vedere la gara. Nei primi due casi in streaming mentre con Sky in tv e in streaming con Sky Go. In ogni caso match disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.

PALERMO (3-5-2) Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri. All. Corini.